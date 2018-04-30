لاريجاني: واشنطن الداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن معظم المجموعات الإرهابية في المنطقة تم تأسيسها بدعم من الولايات المتحدة.

وقال لاريجاني خلال لقائه اليوم الأمين العام لحزب العمال البنغلاديشي فياض حسين في طهران “إن اميركا تمارس دورا تدميريا في المنطقة وقد تشكلت معظم المجموعات الإرهابية بدعم منها ودراسة تاريخها دقيقة تؤكد هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن الاميركيين يتحدثون عن مكافحة الارهاب إلا أن الواقع يدل على شيء آخر.

وقال لاريجاني “إن البلدان المتغطرسة تتآمر لزرع النزاعات بين المسلمين لكن في حال توحد المسلمون فان مجتمعا كبيراً موحداً سيتشكل ويتم إغلاق طريق الخلافات”.

وأشار لاريجاني إلى أن موقف إيران من الأزمة في سورية يقوم على الحل السياسي، لافتاً إلى أن العديد من الدول رفضت هذا الحل وزرعت الاضطرابات وزعزعت الأمن فيها.

وأكد لاريجاني أن التدخلات العسكرية لأميركا وبعض حلفائها في بلدان مثل أفغانستان والعراق وسورية وليبيا واليمن هدامة وتشكل عنصراً لانتشار الإرهاب.