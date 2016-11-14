لاريجاني وماتفينكو يبحثان آليات تطوير التعاون الثنائي بين روسيا وإيران

تركزت مباحثات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو اليوم على مستجدات القضايا الدولية وآليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد لاريجاني في مؤتمر صحفي مشترك مع ماتفينكو أهمية هذه المباحثات في ظل الظروف والتحولات الدولية متوقعا أن تسهم في تطور العلاقات ومستوى التعاون السياسي والتجاري والأمني بين البلدين.

ووصف رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات بين طهران وموسكو بأنها “جيدة للغاية” مشيرا إلى أن مسار التعاون الاقتصادي والأمني الإيراني الروسي يشهد ازديادا وتطورا كبيرا.

بدورها أشادت ماتفينكو بالعلاقات الثنائية بين طهران وموسكو ولاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة منوهة بتطابق وتقارب رؤية البلدين في كثير من قضايا المنطقة.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى في العام الماضي فتح المجال من أجل توسيع علاقات البلدين وتطويرها بشكل كبير وغير محدود.

وشددت ماتفينكو على ضرورة أن يسعى برلمانا البلدين من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات التي أبرمها قادة الدولتين في مجال العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتي تصب في مصلحة الشعبين الإيراني والروسي.

وكانت ماتفيينكو بدأت في وقت سابق اليوم زيارة لإيران تستغرق يومين تأتي بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني على هامش مشاركته في قمة الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بطهران مؤخرا.