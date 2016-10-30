لاريجاني يجدد التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف

جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل بحزم وقوة مع تلك الظاهرتين اللتين تشكلان خطراً على المجتمعات البشرية.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي ديميتريس سيلفرس اليوم إن طهران تولى أهمية بالغة لتطوير العلاقات الثنائية مع قبرص في كل المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مضيفاً أن العلاقات البرلمانية بين إيران وقبرص جيدة وانه تم تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البلدين.

من جانبه أكد سيلفرس حاجة المنطقة إلى السلام والاستقرار مشيراً إلى أن بلاده تستطيع القيام بخطوات طيبة في مجال إرساء السلام وإعادة الأمن فى المنطقة عبر التعاون مع إيران.

وأعرب سيلفرس عن أمله بان يتم تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الصعد.