لاريجاني يرفض لقاء وزير الاقتصاد الألماني في طهران

رفض رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني استقبال وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل الذي يزور طهران حاليا.

وكان من المقرر أن يلتقي نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل اليوم مع لاريجاني.

يذكر أن وزير الاقتصاد الألماني كان صرح قبل زيارته ايران في مقابلة مع مجلة “شبيغل” أن ألمانيا تشترط لتطوير علاقاتها مع إيران اعترافها ب”اسرائيل” ما أثار ردة فعل الجانب الإيراني والتي تمثلت بإلغاء الاجتماعات المقرر انعقادها بين هذا المسؤول الألماني ومسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية.

من جهته أوضح النائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني “حميد رضا فولا دكر” أن إلغاء الاجتماع بين كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ولاريجاني وغابرييل سببه التصريحات التي أدلى بها الدبلوماسي الألماني بشأن الكيان الصهيوني.

يذكر أن مساعد المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد في حكومة برلين زيغمار غابرييل يزور إيران على رأس وفد اقتصادي منذ الأحد الماضي وقد اجتمع بوزير الاقتصاد الإيراني.