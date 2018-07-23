لاریجاني: إيران تمتلك قوة دفاعیة قصوى يعجز أمامها الأعداء

في كلمة له أمام ملتقى رؤساء البعثات السیاسیة الإیرانیة في الخارج، أكد رئیس مجلس الشورى الإسلامي ‘علي لاریجاني’ أن الجمهوریة الاسلامیة حققت إنجازات صاروخیة قیمة؛ مضیفاً أن الأعداء باتوا یدركون الیوم بأنهم عاجزون عن استخدام لغة التهدید والحرب مع إیران.

وأشار لاریجاني إلى أن الجمهوریة الإسلامیة تمتلك قوة دفاعیة قصوى بما یمكنها من الدفاع عن البلاد.

واشاد رئیس مجلس الشورى الاسلامي بجهود ‘محمد جواد ظریف وزملائه’ طوال فترة تسلمهم مهام وزارة الخارجیة في البلاد؛ مؤكداً أن الخارجیة الإیرانیة اتخذت من خلال إدراكها الصحیح للحقائق، إجراءات حكیمة على الصعیدین الدولي والاقلیمي؛ معربا عن تقدیره لكافة العاملین في هذه الوزارة، ودعا لاریجاني الى انتهاج سیاسات تفضي الى وقایة الشعب أمام الضغوط الاقتصادیة والمعیشیة.

كما لفت رئیس مجلس الشورى الإسلامي الى وجود بعض الدول الاوروبیة التي تحرص على اقامة العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة، فضلاً عن العدید من الدول الاقلیمیة كالهند وروسیا والصین ومالیزیا واندونیسیا التي تحمل رؤیة ایجابیة تجاه الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.