لاعب منتخب سورية حازم نو يحقق أفضل مركز له في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة المضرب

تقدم لاعب منتخب سورية لكرة المضرب لفئة تحت 18 عاما حازم نو 137 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة ليحتل المركز 234 عالميا وهو أفضل مركز يحققه في مسيرته الرياضية.

وجاء تقدم نو إلى هذا المرتبة عقب إحرازه المركز الثاني لمنافسات الفردي في بطولة تايلاند الدولية التي اختتمت السبت الماضي حيث خسر المباراة النهائية بصعوبة أمام الهندي سيدهانت بانثيا بمجموعة مقابل اثنتين بواقع 2-6 و6-3 و6-7.

وبإمكان لاعب منتخبنا تحسين ترتيبه ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة المضرب للاعبين تحت 18 عاما في حال واصل نتائجه الإيجابية في بطولة تايلاند الدولية الثانية المقامة حاليا والتي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي لمنافسات الفردي حيث يواجه فيه اليوم اللاعب الأسترالي رينكي هيجيكاتا.

وخرج نو مع زميله الكازاخي دوستانبيك تاشبولاتوف من الدور ربع النهائي لمنافسات الزوجي في بطولة تايلاند الدولية الثانية بخسارتهما أمام الزوجي السويدي جوهان غاربيرد وايريك غريفليوس 4-6 و6-3 و10-12.