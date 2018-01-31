لافرنتييف: الوفد القادم من تركيا كان يهدف لإحباط “سوتشي”.. لكنه فشل

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيكون حافزا لنجاح عملية جنيف لتسوية الأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.

لافرنتييف صرح، في ختام مؤتمر سوتشي، أن موسكو عملت على أن يضم المؤتمر ممثلين عن جميع شرائح المجتمع السوري، بمن فيهم ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخارجية وتم تحقيق هذا الهدف، موضحا أن الجو العام للمؤتمر كان بناء ومثمرا، والمشاركون فيه تميزوا بالروح الوطنية والمواقف الجدية حيث تبادلوا الآراء ووجدوا كلاما موحدا.

كما أشار إلى أن هدف أعضاء وفد “الجماعات المسلحة” الذين قدموا من أنقرة لم يكن المشاركة في الحوار بل إحباط المؤتمر والقول للمجتمع الدولي إن الجهود الروسية في الحل السياسي للأزمة في سورية أدت إلى مأزق وطريق مسدود، لكن هذا لم يحدث.

وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى التقدم في العملية السياسية، لكن قسما كبيرا من المعارضة الراديكالية امتنعت عن الحضور وتقدمت بمطالب غير مقبولة إلى البلد المضيف، وتدخلوا في أمور مثل الشعارات وكيفية تشكيل وصياغة أطر المؤتمر، ونحن نعتبر هذه الأفعال تدخلا سافرا في شؤون الدولة الروسية.