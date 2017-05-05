الشريط االاخباريسورية لافرنتييف: موسكو تملك ادلة تثبت ان حادث خان شيخون كان استفزازياً 2017/05/05 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن موسكو تملك أدلة دامغة تثبت أن حادثة خان شيخون كانت استفزازاً. وقال لافرنتييف: إنه تم إغلاق الأجواء فوق مناطق تخفيف التوتر في سورية أمام طائرات “التحالف الدولي”. يتبع.. أضف تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات