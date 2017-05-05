لافرنتييف: موسكو تملك ادلة تثبت ان حادث خان شيخون كان استفزازياً

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن موسكو تملك أدلة دامغة تثبت أن حادثة خان شيخون كانت استفزازاً.

وقال لافرنتييف: إنه تم إغلاق الأجواء فوق مناطق تخفيف التوتر في سورية أمام طائرات “التحالف الدولي”.

يتبع..

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