لافروف:محاولة الغرب تغيير أنظمة حكم لاتنسجم مع سياساته أدت للفوضى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات الدولية يجب أن تبنى على أساس الحوار والتعاون وفق مبادئ الأمم المتحدة لافتا إلى أن محاولة الغرب تغيير أنظمة الحكم التي لا تنسجم مع سياساته أدت إلى الفوضى وتنامي الإرهاب.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم في ألمانيا إن التعاون بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة والصين وغيرها من الأطراف بات ضرورة ملحة لحل المشاكل المتفاقمة في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

وجدد لافروف استعداد بلاده إلى تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المشتركة والحوار المتساوي والمتزن منتقدا سياسات الإملاء التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وأضرت بالعلاقة مع موسكو.

وأضاف لافروف إن “من مصلحة روسيا وجود اتحاد أوروبي قوي من شأنه أن يكون لاعبا ممتازا في عالم متعدد الأقطاب”.

وشدد لافروف على ضرورة تنفيد اتفاقات مينسك لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا محذرا من مخاطر سعي كييف إلى عسكرة الأزمة والخروج من إطار مجموعة النورماندي.

وافتتحت الدورة الـ 54 لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس بحضور عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وخبراء الشؤون العسكرية والأمنية ويستمر لمدة يومين.