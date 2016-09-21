لافروف: أولويتنا الأولى استئناف الحوار السوري دون أي شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه “لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية الذي يقوم على الحوار السياسي الشامل السوري السوري”، ويجب استئناف الحوار السوري السوري في جنيف دون أي محاولات من قبل بعض الأطراف لفرض شروط مسبقة.

وأشار لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن “فصل ما تسمى “المعارضة” عن الإرهابيين شرط أساسي لتطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية”، لافتاً إلى أن “المجموعات المسلحة هي التي أفشلت دخول المساعدات إلى أحياء حلب ولم تنفذ ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي”، ومن المهم عدم حماية الإرهابيين في سورية من العقاب تحت مسمى “المعارضة المعتدلة”.

وقال لافروف إن “القصف الجوي الذي نفذه “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على مواقع للجيش السوري في دير الزور كان من أكبر الخروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية”، مضيفاً إن “تنظيم “حركة أحرار الشام” أعلن صراحة أنه لن يلتزم بالاتفاق الروسي الأمريكي ولذلك حان الوقت لإعادة النظر في قائمة التنظيمات الإرهابية”.

وأكد لافروف أنه “على جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية أن يعطوا ضمانات بالتزام المجموعات التي لهم تأثير عليها من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية”.