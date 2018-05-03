لافروف: الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة والدول الغربية سبب التوتر في العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع مجلة “بانوراما” الإيطالية، إن الوضع المتوتر في العالم متعلق بالإجراءات الأحادية للولايات المتحدة والدول الغربية، الخاضعة للتوجيه الأمريكي.

وصرح لافروف أنه من الواضح أن الوضع في العالم، للأسف، أصبح أكثر توترا وأقل قابلية للتنبؤ. وقد أكدوا مرارا على أن هذا الوضع ناجم عن الإجراءات الأحادية المستمرة للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الخاضعة للتوجيه الأمريكي.

ووفقا لأقواله، فإن الحديث يجري عن مجموعة صغيرة من البلدان التي لا تمثل جزءا كبيرا من البشرية، ولكنها تحاول الحفاظ على “الهيمنة في الشؤون العالمية كما كان في العصور الوسطى”.

وأشار لافروف إلى أن هذه الدول تساهم في إشعال المواجهة وتخلق جوا من عدم الثقة وعدم اليقين الإستراتيجي وتجمد قنوات الحوار, مضيفا أن روسيا تأمل بانتصار الحس السليم، كما أن المسؤولية عن ازدهار مستقبل البشرية تقع على عاتق الجميع.