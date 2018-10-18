لافروف: الانتخابات في ليبيا محفوفة بالمخاطر!!

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إجراء انتخابات في ليبيا، بظل الظروف الحالية، أمر محفوف بالمخاطر، مشيرا إلى أنه يجب أولا التوصل إلى توافق بين جميع الكتل السياسية في البلاد.

لافروف ذكر، في مقابلة مع قناة آر تي فرانس ومجلة باريس ماتش وصحيفة فيغارو، أنه لم يتم تنفيذ ما توصل إليه في باريس بشكل واضح، ونتيجة لذلك لا تزال القوى السياسية الرئيسية لا تملك اتفاقا عاما حول كيفية عمل هذا النظام السياسي، لافتا إلى أن موسكو تحاول مع فرنسا وإيطاليا فضلا عن شركاء أوروبيين وإقليميين المساعدة في حل الأزمة الليبية.