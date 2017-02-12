لافروف: التحضير لجنيف مستمر..ووضع شروط مسبقة يضر بسمعة الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العمل جار على تحضير جولة محادثات في جنيف في ال20 من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية اعتبر لافروف أن طرح شروط مسبقة من قبل “المعارضة” قد يؤدي إلى تأجيل هذه الجولة من المحادثات ما سيلحق أضرارا جدية بسمعة منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح لافروف أن روسيا تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية والجماعات الإرهابية في العاصمة الكازاخية أستانا هذا الأسبوع، ووجهت دعوة للولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع.

هذا وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت أمس أنه تمت دعوة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي “المعارضة” إضافة للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى اجتماع في أستانا يومي الـ15 والـ 16 من الشهر الجاري بشأن الأوضاع في سورية.