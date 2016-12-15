لافروف: التقارير الإعلامية حول تأثير بوتين على الانتخابات الأمريكية “حماقة”

وقال لافروف في تصريح لقناة روسيا 24 اليوم.. “كنت مذهولا عندما رأيت هذا النبأ على شاشة التلفاز وليس لدي ما أضيفه إلى ذلك.. باعتقادي إن حماقة هذه المحاولة لإقناع أحد بهذا الطرح وفشلها التام أمر بديهي”.

وكانت قناة (ان بي سي) الأمريكية نقلت مساء أمس عن مصادر وصفتها بأنها “رفيعة المستوى” في الاستخبارات الأمريكية مزاعم تفيد بأن الرئيس الروسي كان “ضالعا شخصيا في هجمات إلكترونية شنت من أجل خسارة هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وسبق أن قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى أى ايه) قبل أيام تقييمات ادعت فيها أن روسيا شنت هجمات الكترونية لمساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فى تحقيق الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وهو ما رفضته وكالة الاستخبارات القومية الأمريكية فيما قال ترامب ردا على ذلك أنه “لا يصدق هذه المزاعم” واصفا تلك “الاتهامات بالسخيفة”.