لافروف: السيناريو العسكري في كوريا الشمالية سيؤدي إلى كارثة والغرب يدرك ذلك

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن احتمال إلغاء الاتفاق النووي الإيراني سيرسل إشارة غير صحيحة لمن يعول على حل للأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال لافروف أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة: “في ظل تهديد إلغاء الاتفاقيات الدولية الضخمة، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، الذي آمل ألا يرسل، ولكن إذا حدث ذلك، فسوف يرسل رسالة خاطئة للغاية إلى أولئك الذين يأملون بحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية”.

وأكد لافروف على”… محاولات إثارة السيناريو العسكري كون حل الأزمة بالقوة سيؤدي إلى كارثة”.

وقال لافروف إن موسكو لا تبحث تعميق المواجهة مع واشنطن، لكنها سترد بالمثل على الخطوات غير الودية.

وأكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لحوار بناء مع الولايات المتحدة، لكن لم نلاحظ أي تقدم في هذا الاتجاه من جانب واشنطن.

وأضاف لافروف: “لقد أكد الرئيس الروسي باستمرار أن روسيا منفتحة على العمل البناء والجماعي مع الولايات المتحدة”، متابعا: للأسف خطوات الولايات المتحدة توحي بعكس ذلك، مشيرا إلى إغلاق واشنطن للقنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، كمثال على ذلك.

وفي معرض إجابته على سؤال حول إمكانية تشكيل صيغة “روسيا-تركيا-إيران” دائمة، وما إذا كان ذلك ضروريا، قال لافروف أمام مجلس الاتحاد الروسي: “لا أريد أن أتكهن كم هو ضروري أو نافع تشكيل شيء ثابت من هذه “الترويكا” على أساس دائم. وبوجه عام، فإن مشاكل اليوم في العالم لا تتطلب بعض الصيغ البيروقراطية الجامدة، بل تحالفات مرنة يمكنها أن تستجيب لتحديات عصرنا بكفاءة وفعالية”.

المصدر: RT + وكالات