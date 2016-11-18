لافروف: الطرف الأمريكي لا ينفذ التزاماته بشأن “فصل المعارضة المعتدلة”

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عمليات سلاحي الجو السوري والروسي ضد الإرهابيين في محافظتي إدلب وحمص تهدف لمنع تدفق إرهابيي “داعش” من الموصل إلى سورية.

جاءت تصريحات لافروف بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تنعقد في عاصمة البيرو والتي بحثا خلالها الأزمتين في سورية وأوكرانيا وقضايا أخرى حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم”.

وقال لافروف: «إن اجتماعاتنا مستمرة في جنيف على مستوى الخبراء العسكريين ومستشاري دول منطقة الشرق الأوسط الداعمة للمعارضة والمعنية بشكل مباشر بالأزمة في سورية وهذه الاجتماعات تعطى نتائج لا نعلن عنها حاليا لكنها تصطدم بعقبة عدم تنفيذ الطرف الأمريكي لاتفاقنا بشأن فصل ما يسمونه المعارضة المعتدلة عن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي».

وتابع لافروف: «كما تتعزز لدينا الدلائل بأنهم يرغبون بالحفاظ على تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي كأكثر جماعة منظمة لاستغلالها ضد الدولة السورية رغم أنها على قوائم الإرهاب بما فيها الأمريكية والروسية والتابعة للأمم المتحدة».

من جانبه وصف كيري في تصريحات مماثلة لقاءه بلافروف بـ”المثمر” مبينا أنه تطرق للتطورات في اليمن وليبيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.