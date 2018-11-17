لافروف: الغرب يحاول تحويل البلقان إلى قاعدة ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول الغرب تقوم بمحاولات حثيثة لتحويل شبه جزيرة البلقان إلى قاعدة ضد روسيا.

وقال لافروف في حديث لصحيفة تلغراف صربيا نشر اليوم إن “دول الغرب اختارت طريقا مسدودا لتوسيع المنطقة الجيوسياسية الخاضعة لها وإنشاء خطوط تقسيم جديدة في القارة الأوروبية بدلا من العمل المشترك لتشكيل هيكل الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة في المنطقة الأوروأطلسية والتي كانت تدعو إليه روسيا بإلحاح”.

وأضاف لافروف إن “دول الغرب لم تستخلص العبر من الكارثة الأوكرانية وتتخذ اليوم محاولات حثيثة لتحويل البلقان إلى قاعدة جديدة ضد روسيا وتدعو بلدان المنطقة بإلحاح للاختيار بين موسكو من جهة وواشنطن وبروكسل من جهة أخرى”.

وأشار لافروف الى أن صربيا تتصدى بثبات للوقوف بوجه الضغوط الهادفة إلى إجبارها على وقف التعاون المفيد مع روسيا معربا عن استعداد موسكو لبحث كل صيغة للتسوية حول إقليم كوسوفو تكون مقبولة بالنسبة لصربيا نفسها.