لافروف: القرم أرضنا والرئيس بوتين لن يستأذن أحد لزيارتها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أن القيادة الروسية تملك الحق بزيارة أي مكان في روسيا دون استئذان أحد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله تعليقا على سرال حول احتجاج أوكرانيا على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الى جمهورية القرم مؤخرا، “هذه أرضنا وقيادتنا تملك حق زيارة أراضي الدولة دون استئذان أحد”.

وكان بوتين شارك في منتدى للجبهة الشعبية لعموم روسيا في مدينة يالطا الواقعة في جمهورية القرم الروسية التي عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام “2014” حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجددا لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت الى فرض عقوبات أحادية على روسيا.