لافروف: الولايات المتحدة لا تريد الفصل بين «الإرهابيين والمعتدلين» في سورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عدم تنفيذ الفصل بين ما يسمى بـ “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة” الإرهابية في سورية، يدل على أن الولايات المتحدة لا تريد الإسهام في هذا الفصل.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: إذا كنا تحدثنا سابقا عن أن أمريكا وحلفاءها إما هم غير قادرين أو أنهم لا يريدون إبعاد المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة فالآن يبدو أنه يجب الحديث عن أنهم بالفعل لا يريدون القيام بذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مع واشنطن هي جدية جدا بما في ذلك مع العسكريين.