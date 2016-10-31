لافروف: الولايات المتحدة لا تريد الفصل بين «الإرهابيين والمعتدلين» في سورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عدم تنفيذ الفصل بين ما يسمى بـ “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة” الإرهابية في سورية، يدل على أن الولايات المتحدة لا تريد الإسهام في هذا الفصل.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: إذا كنا تحدثنا سابقا عن أن أمريكا وحلفاءها إما هم غير قادرين أو أنهم لا يريدون إبعاد المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة فالآن يبدو أنه يجب الحديث عن أنهم بالفعل لا يريدون القيام بذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مع واشنطن هي جدية جدا بما في ذلك مع العسكريين.
وأضاف لافروف: إنني آمل بشدة في أن تكون التهدئة المعلنة من قبل سلاحي الجو الروسي والسوري منذ أسبوعين تقريبا كافية كي يتم مثل هذا الفصل، وإذا لم يحدث ذلك فيجب علينا أن نعيد النظر قليلا بتقييماتنا السابقة، إن تسليح واشنطن “لجبهة النصرة” الإرهابي يؤكد عدم جدية الولايات المتحدة والأطراف الغربية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، وسعيها فقط لكسب المزيد من الوقت لإنقاذ التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وتحاول تسويقها تحت مسمى “معارضة معتدلة”.