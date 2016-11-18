لافروف: تفاهم سياسي بين بوتين وترامب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أظهرت وجود تفاهم سياسي بينهما.

وجاء في تعليق صحفي للوزير لافروف خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة “أبيك” في البيرو نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن الاتصال “كان حديث رجل لرجل بصورة عملية ومهنية حيث بحث الرئيسان الحالة العامة لعلاقاتنا فيما يخص التعاون الثنائي والتعاون في حل القضايا العالمية والإقليمية”.

وأضاف لافروف.. “من الواضح أن لديهما إرادة سياسية بالإضافة إلى تفاهم سياسي وبعد تسلم دونالد ترامب رسميا مقاليد السلطة ستتمثل المهمة في ترجمة هذه الإرادة إلى خطوات عملية ونحن مستعدون لذلك”.

وعبر لافروف عن أسفه إزاء النصيحة التي نقلها باراك أوباما لخلفه ترامب حول ضرورة مواصلة “التصدي لروسيا في المسائل التي تنتهك فيها القانون الدولي” مشيرا إلى أن “الأمر مثير للحزن لأنه من الأفضل عليك أن تقدم نصائح إيجابية عندما تنهي ولايتك الرئاسية فيما يخص سبل حل القضايا الداخلية لأمريكا وبشأن تطوير العلاقات الخارجية ويبدو لي من المستحيل ضمان الطابع المتواصل للسياسة على أساس الأشياء السلبية”.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن بوتين وترامب اتفقا خلال مكالمتهما الهاتفية على أن وضع العلاقات الروسية الأمريكية سيئ للغاية موضحا..”ربما يريد أوباما استمرار هذا الوضع لكنني واثق من أنه لا يتوافق مع مصالح الشعب الأمريكي ولا يصب في حل القضايا العالمية لأن مسائل كثيرة جدا تتعلق ببلدينا”.

وأجرى بوتين وترامب أول اتصال هاتفي بينهما مساء الاثنين الماضي واتفقا خلاله على العمل معا من أجل تطبيع العلاقات الثنائية وتوجيهها إلى مجرى التعاون البناء فيما يخص حزمة واسعة من المسائل ولا سيما مسائل التعاون التجاري الاقتصادي.