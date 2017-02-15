لافروف: جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب في سورية بدأت تتشكل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب في سورية بدأت تتشكل حاليا” وهو الأمر الذي دعت إليه روسيا منذ زمن طويل.

وقال لافروف خلال كلمة في الأكاديمية الدبلوماسية بموسكو اليوم.. إن “إصلاح الوضع يتطلب القيام بخطوات فعالة رامية إلى إنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب وهي بدأت تتشكل في سورية بفضل خطوات روسيا الثابتة”.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وعواصم أوروبية تطلق دعوات إلى استئناف الحوار على قدم المساواة مع روسيا معربا عن أمله في أن مثل هذه الدعوات ستتحول إلى خطوات عملية لافتا إلى أن بلاده ستواصل سياستها الخارجية المستقلة من أجل حماية مصالح مواطنيها .

وكان لافروف أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية منغوليا تسينديين مونخ أورغيل في موسكو أول أمس أن أهم الأولويات في سورية هي مكافحة الإرهاب الذي يتطلب تنسيقا أكبر بين الأطراف المعنية مع الأخذ بالاعتبار سيادة سورية ووحدة أراضيها.