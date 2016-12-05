لافروف: خبراء روسيون وأمريكيون يبدؤون العمل فى جنيف لإخراج مسلحي حلب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خبراء روسيين وأمريكيين سيبدؤون العمل في جنيف قريبا من أجل إتمام صياغة اتفاق على خروج جميع المسلحين من مدينة حلب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني في موسكو اليوم: إن الاتفاق يجب أن ينص على خروج جميع المسلحين فيما سيتم التعامل مع أولئك الذين سيرفضون الخروج باعتبارهم إرهابيين.

وأشار لافروف إلى أن لدى موسكو ما يبعث على الأمل في نجاح الجهود الروسية الأمريكية من أجل إنهاء الوضع القائم في حلب وإعلان وقف الأعمال القتالية هناك وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وكان لافروف أشار في تصريحات له أول أمس إلى أن هناك خطوات تجري دراستها مع واشنطن حول التسوية في حلب وشدد على ضرورة أن تتوج المشاورات فى جنيف بتحديد مواعيد دقيقة لانسحاب جميع المسلحين دون استثناء من أحياء حلب الشرقية لا أن تكون مجرد لقاء بحد ذاته، لافتا الى أن ذلك فقط يمكن أن يتيح إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة وتطبيع الأوضاع فيها.