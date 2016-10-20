لافروف: دمشق وموسكو مستعدتان لتمديد الهدنة في حلب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها القديمة بالفصل بين وحدات ما يسمى “المعارضة المعتدلة” والتنظيمات الإرهابية في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم أن لافروف وكيري، واصلا في الاتصال الحوار بينهما حول “سبل تطبيع الوضع في شرقي حلب السورية حيث أعلنت القوات السورية الحكومية والقوات الجوية الفضائية الروسية هدنة إنسانية”.

وأشار لافروف إلى أن “إمكانية الخروج الآمن من المنطقة تم توفيره ليس فقط للمدنيين المحليين بل لعناصر المجموعات المسلحة غير الشرعية”. لافتا في الوقت ذاته إلى أن المسلحين يعطلون نظام وقف الأعمال القتالية ويمنعون السكان من مغادرة المدينة.

واتفق الجانبان وفقا للبيان على مواصلة عمل الخبراء الروس والأمريكيين على هذه القضايا.

وأكدت الخارجية الروسية في البيان أن “كلا من دمشق وموسكو مستعدتان لتمديد الهدنة الإنسانية بشرق حلب في حال عدم انتهاكها من قبل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات المندمجة به”.