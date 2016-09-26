لافروف: ربما أن الجيش الأمريكي لا يطيع أوباما

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العسكريين الأمريكيين ربما لا يصغون لـ أوباما، مرجحا أن يكون الاجتماع الأخير لمجلس الأمن يهدف إلى صرف الانتباه عن غارة التحالف بدير الزور.

وتساءل لافروف في مقابلة مع قناة «إن تي في» الروسية بثت، يوم الاثنين 26 أيلول: «لماذا عقدوا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن؟ إنني أعتقد أن الغرب لا ينجح في تطبيق التزاماته (بشأن سورية)»، معتبرا أن الهدف الحقيقي وراء الاجتماع كان يكمن في صرف الانتباه عن غارة التحالف الذي تقوده واشنطن على مواقع الجيش السوري في دير الزور يوم 17 أيلول.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تصر على إجراء تحقيق دقيق في ملابسات استهداف قافلة مساعدات إنسانية في حلب يوم 19 أيلول.