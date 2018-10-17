لافروف: روسيا عازمة على الانسحاب من المجلس الأوروبي

في مقابلة مع قناة يورونيوز، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا “لن تترك لمن يريدون استبعادها من المجلس الأوروبي أن يحققوا حلمهم وستترك المجلس بنفسها”.

وقال لافروف إن “موسكو عندما انضمت إلى المجلس الأوروبي كانت على ثقة بأنه يوفر منصة عمل أوروبية مشتركة وعالمية وقانونية ولكن انتهاك القانون واتخاذ الإجراءات غير الشرعية بحرمان الوفد الروسي من الحقوق المتساوية مع جميع الوفود أمر غير مقبول وهو تدمير للمنظمة الأوروبية بسبب طموحات بعض السياسيين في العديد من عواصم أوروبا” معرباً عن أمله بأن “تمتلك الدول الأخرى ما يكفي من الشجاعة لمنع ذلك”.

وبدأت تتدهور العلاقات بين موسكو والمجلس الأوروبي في الفترة ما بين 2014 و2015 عندما حرم البرلمانيون الروس من مجموعة من الحقوق بسبب مواقفهم من شبه جزيرة القرم، ما دفع روسيا في وقت لاحق للاعلان عن إيقاف المشاركة في اجتماعات المجلس بسبب استحالة العمل في مثل هذه الظروف.