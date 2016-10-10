لافروف: روسيا لا تزال مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن سورية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة السورية “بأي صيغة من الصيغ، إن كانت قديمة أم جديدة”.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية، بعد مشاركته في اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي: “إن مسألة استئناف التعاون الروسي الأمريكي حول سوريا أمر متروك لواشنطن”.