لافروف: روسيا والمجتمع الدبلوماسي بالعالم سيذكرون تشوركين كدبلوماسي بارز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والمجتمع الدبلوماسي في العالم سيذكرون فيتالي تشوركين مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي توفي أمس في نيويورك كدبلوماسي بارز “عمل بحزم على حماية مصالح بلاده وخلق عالم أكثر أـمنا وديمقراطية”.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله قبيل لقائه نظيرته السويدية مارغوت فالستروم في موسكو.. “إن تشوركين كان دبلوماسيا متميزا توفي فجأة وهو على رأس عمله في مقر البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك … نحن سوف نتذكره على هذا النحو وستذكره الدبلوماسية العالمية أيضا على أنه كبير الدبلوماسيين في روسيا”.

وأضاف لافروف.. “إن العمل المتواصل على خلق أسس عالم أكثر هدوءاً وأكثر أمنا وديمقراطية هو أفضل ما يمكن أن نتذكر به تشوركين”، مشيراً إلى أنه “من المهم أن تمتلك المهارة لحماية مصالح بلدك بحزم وتتجنب في الوقت نفسه الوقوع في مواجهات غير منضبطة والبحث عن إمكانية توحيد الجهود بين الدول على أساس توازن المصالح وهذا بالضبط ما كان يتميز به الفقيد”.

بدورها أعربت وزيرة الخارجية السويدية فالستروم عن تعازيها بوفاة تشوركين ووفاة السفير الروسي السابق لدى السويد ألكسندر كاداكين الذي توفي الشهر الماضي.

وقالت.. “أود أن أتقدم بالتعازي لوفاة مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ووفاة الكسندر كاداكين السفير السابق لدى استوكهولم وكلاهما كانا من الدبلوماسيين المهرة وممثلين ممتازين لروسيا”.

ووضع لافروف ونظيرته السويدية الزهور على صورة تشوركين التي تم عرضها في دار استقبال في وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس وفاة الدبلوماسى البارز ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين وعبرت الوزارة في بيان عن تعازيها لأسرة تشوركين الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين.