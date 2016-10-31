لافروف: شركاؤنا الغربيون أصابتهم نوبات الهستيرية بشأن سورية

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلوك الغرب بشأن سورية بـ “الهستيريا”.

وقال لافروف في حديث للقناة التلفزيونية الروسية الأولى “في ضوء ما يجري في سورية يصل شركاؤنا الغربيون وخاصة الأمريكيين وكذلك البريطانيون في نوباتهم الهستيرية إلى حد الإساءة العلنية واستخدام كلمات مثل الهمجية وجريمة الحرب”.

من جهة أخرى ذكر وزير الخارجية الروسي بأن العدوان على جمهورية يوغسلافيا عام 1999 ترافق بقصف عدد هائل من المواقع المدنية بما في ذلك تلفزيون صربيا وجسور مرت فوقها قطارات ركاب وغيرها مشيرا إلى أن أحدا لم يذكر حتى الآن آلاف القتلى وبينهم مئات الأطفال كما لم يتم ذكر ربع مليون لاجئ كنتيجة للحرب.

وكان لافروف أكد أمس الأول أن الأمريكيين فشلوا مرارا في الالتزام بتعهداتهم بموجب الاتفاق مع موسكو حول ما يجري في سورية ولا سيما عجزهم عن الفصل بين ما يسمونه “معارضة معتدلة” والإرهابيين مضيفا إن الغربيين يقومون بفبركة الحقائق ويحاولون أن يغطوا على الإرهابيين.