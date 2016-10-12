لافروف: لا أدلة على تدخل موسكو بالانتخابات الأمريكية

قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من شأن الاتهامات الموجهة إلى موسكو حول تدخل الأخيرة المزعوم في السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي، واصفا تلك الاتهامات بأنها مثيرة للضحك.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة «CNN» الأمريكية بث مقطع منها يوم الأربعاء 12 تشرين الأول: إنه طبعا، نوع من الإطراء لنا، أن نحظي بمثل هذا الاهتمام، ولا سيما أن توجه (واشنطن) هذا الاتهام للدولة التي وصفها الرئيس أوباما بأنها قوة إقليمية”.

وأضاف: \174اليوم يقول الجميع في الولايات المتحدة إن روسيا تتحكم بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. لكننا لم نر حتى الآن أي حقائق أو أدلة على ذلك\175.