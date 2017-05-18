لافروف: لا يمكن حل مشاكل المنطقة الا بشكل جماعي

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على استحالة حل مشكلات الشرق الأوسط إلا على أساس جماعي مؤكدا أن “تشكيل حلف جديد على غرار حلف الناتو لن يساعد في ذلك”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس ردا على سؤال حول موقف موسكو من القمة الأمريكية الإسلامية المرتقبة في الرياض والتوقعات بأن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد الدعم لمبادرة إنشاء حلف عربي إسلامي على غرار الناتو “تعرفون موقفنا المبدئي السلبي من محاولات حل مشاكل الأمن الدولي التي تطال الجميع عن طريق أحلاف عسكرية مغلقة وننطلق من حيث المبدأ من استحالة حل المشاكل الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا على أساس جماعي وشامل وبمشاركة جميع اللاعبين دون استثناء ودون أي محاولات لعزل أحد”.

وشدد لافروف على أهمية منع “محاولات دق أسافين عرقية وطائفية في العلاقات بين دول المنطقة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا في وقت سابق اليوم حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى الانشغال بمسائل مكافحة الإرهاب بدلا من تعزيز وجوده العسكري على حدود روسيا مؤكدة أن أيا من خطط الحلف لم تنجح في مكافحة الإرهاب.