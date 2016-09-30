لافروف لكيري: موسكو منفتحة للحوار مع واشنطن حول سورية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الاميركي جون كيرى أن موسكو لا تزال منفتحة للحوار مع واشنطن بشأن تسوية الازمة في سورية.

وبحسب موقع “RT” الذي نقل عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان “لافروف شدد على أن موسكو لا تزال منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة حول كافة القضايا الرئيسية للتسوية في سورية”.