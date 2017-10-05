لافروف للجبير: محاربة الإرهاب في سورية أولوية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاربة الإرهاب يجب أن تأتي بالتوازي مع محاربة أيديولوجيته المتطرفة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير عقب مباحثات جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز في موسكو اليوم.

وقال لافروف “إن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأوضاع في كل من سورية والعراق وليبيا واليمن والخليج وفلسطين” مبينا أنهما “متفقان على أن محاربة الإرهاب في سورية تمثل أولوية بالنسبة لهما”.

وأكد لافروف ضرورة إيجاد الحلول الفورية لجميع الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية عبر الحوار وعلى أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وضرورة إقامة الحوار بين أطراف جميع الأزمات في المنطقة