لافروف لنظيره الألماني: على واشنطن فصل “المعارضة” عن الإرهابيين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ضرورة تنفيذ واشنطن التزامها بفصل المعارضين عن الإرهابيين في سورية.

وذكّر لافروف بأن هذا الفصل يعد شرطا محوريا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم سورية، إضافة إلى مبادئ حل الأزمة السورية التي نوقشت في لوزان في 15 من هذا الشهر، حسبما أفاد بيان صدر عن الخارجية الروسية، الاثنين 25 تشرين الأول.

وجاء في البيان أن الاتصال الذي بادر إليه الجانب الألماني ركز على الوضع الإنساني في حلب، في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، مدعومة من روسيا، لتخفيف حدته.

وبحسب البيان فإن الجانب الروسي أشار إلى عدم تصرفات إرهابيي “جبهة النصرة” ومتطرفين آخرين، الذين يعرقلون إيصال مساعدات إنسانية إلى أحياء حلب الشرقية ويمنعون إجلاء الجرحى والمرضى من هناك، غير مقبولة بتاتا.

كما تمت الإشارة إلى أن على الوكالات الإنسانية التدخل بمزيد من الحسم لإزالة هذه العراقيل، بما في ذلك عبر عملها مع دول ذات نفوذ لدى المسلحين.

وبحسب البيان فإن لافروف وشتاينماير اتفقا على مواصلة الحوار المنتظم بين خبراء وزارتي خارجية البلدين حول جميع جوانب التسوية في سورية.