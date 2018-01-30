لافروف: مؤتمر سوتشي نجح كخطوة أولى في تسوية الأزمة في سورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي “نجح بشكل عام كخطوة أولى فى تسوية الأزمة في سورية” موضحا أنه يسهم في نقل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 إلى المجال العملي.

وبين لافروف في مؤتمر صحفي في سوتشي اليوم نقلته وكالة سبوتنيك أن المؤتمر أقر لجنة مناقشة الدستور الحالي “التي ستعمل في جنيف” وستضم مندوبين منتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات الذين لم يحضروا المؤتمر.

ووصف وزير الخارجية الروسي مؤتمر سوتشي بأنه “أوسع بكثير من عملية أستانا وحتى أكثر من محادثات جنيف التي شاركت فيها المعارضة الخارجية فقط” لافتا إلى أن المؤتمر جمع تحت سقف واحد ممثلين عن مختلف أطياف الشعب السوري وممثلين عن المعارضة الداخلية والمعارضة الخارجية وممثلين عن العشائر “التي تعد مهمة جدا في الحياة الاجتماعية في سورية”.

واعتبر لافروف أن هذا الأمر يشكل بداية العملية التي تهدف إلى نقل القرار 2254 إلى التنفيذ العملي تحت رعاية الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق ببدء الحوار حول أهم المسائل معتبرا أنه بعقد المؤتمر اليوم يطلق الحوار بين السوريين.