لافروف: مواصلة العمل في سورية حتى اجتثاث الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب في سورية وعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي إنزو ميلانيزي اليوم أن الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” تؤكد على مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وأن روسيا تبذل الجهود كافة لتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وأشار لافروف إلى أن اجتماع أستانا المقبل سيكون يومي الـ 28 والـ 29 من الشهر الجاري.

وحول عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد لافروف أن على المنظمة عدم تحمل مسؤوليات غير تلك المنوطة بها لأن هذا يخرج عن إطار تفويض الهيئات متعددة الأطراف التي تعمل على أساس المواثيق والتفويضات الممنوحة لها والتي يجب أن تلتزم بها تماما.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق رفضها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية مشيرة إلى أنه يناقض أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وبشأن الأزمة الليبية شدد لافروف على أنه لا يوجد بديل من الحوار الشامل بين الليبيين لأنه الأساس الوحيد والنهج المقبول للجميع من أجل تحديد مستقبل بلدهم

إلى ذلك أكد لافروف أن هناك محاولات في مجلس أوروبا للاستيلاء على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف خلال أعمال المنتدى الرابع لحوار المتوسط في روما: لا يمكن ضمان الاستقرار في منطقة المتوسط دون حل المشاكل الرئيسية كالقضية الفلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة.. وأضاف: نريد الحفاظ على سيادة سورية واستقرارها.. والشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده.