لافروف: ندعم المبادرة الأمريكية حول حلب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه للمبادرة التي تقدم بها نظيره الامريكي جون كيري حول حلب في الثاني من الشهر الجاري قبل ان يتراجع عنها لاحقا.

ووفقاً لموقع قناة “RT” التي نقلت عن لافروف قوله اليوم في مستهل اجتماعه مع كيري في مدينة هامبورغ الالمانية على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ردا على سؤال حول ما اذا كانت روسيا تؤيد المقترحات الخاصة باعلان تهدئة في حلب: “أؤكد الدعم للمبادرة الامريكية التي طرحت في الثاني من الشهر الجاري”.