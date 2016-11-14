لافروف: هناك إمكانية لتسوية الأزمة التي تشهدها فنزويلا عن طريق الحوار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ينظر بتفاؤل نحو إمكانية تسوية الأزمة التي تشهدها فنزويلا عن طريق الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي أجراه مع وزير خارجية جمهورية الدومينيكان ميغيل فارغاس مالدونادو في مدينة سوتشي جنوب روسيا عقب لقاء جمعه مع وزراء خارجية تجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيلاك ..”فنزويلا دولة صديقة لنا ومازال الوضع هناك هشا لكننا نشعر بتفاؤءل معين بشأن إمكانية إيجاد حل للأزمة السياسية الداخلية عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة بوساطة الفاتيكان واتحاد دول أمريكا الجنوبية”.

واتفقت الحكومة الفنزويلية والمعارضة أمس على إيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد وذلك إثر جولة ثانية من المفاوضات بينهما.

وأضاف لافروف.. إن “لدى موسكو مخاوف من أن يحاول بعض المعارضين الفنزويليين إفشال المفاوضات مع الحكومة” مؤكدا أنه “سمع من نظرائه خلال اللقاء في سوتشي تأكيدهم اهتمامهم المشترك بإنجاح هذه المفاوضات واستعدادهم لبذل الجهود القصوى لمنع أي محاولات لإحباط هذه العملية”.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والمعارضة بدأا حوارا أواخر الشهر الماضى فى محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية التي عملت الولايات المتحدة على تأجيجها في البلاد عبر دعم المعارضة اليمينية.

وأكد لافروف أن روسيا والدول الأعضاء في تجمع “سيلاك” اتفقت على تطوير الشراكة الاستراتيجية موضحا أن الوثائق التي وافق عليها الوزراء خلال اللقاء في سوتشي ستمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه وستسمح بإضفاء طابع أكثر واقعية على التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والسياسي والإنساني وفيما يخص التصدي للتحديات والمخاطر الجديدة.

بدوره أشار وزير خارجية الدومينيكان الذي تحدث في المؤتمر الصحفي باسم التجمع إلى أن دول “سيلاك” تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا وتنوي تعزيز الحوار معها.