لافروف: هناك تقدماً للتسوية السياسية في الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي حقق تقدما بالتسوية السياسية لحل الأزمة في سورية.

وبين لافروف في رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدبلوماسيين الروس بمناسبة “يوم الدبلوماسيين” أنه على خلفية القضاء على القوى الأساسية للإرهابيين في سورية فإن هناك تقدما للتسوية السياسية للأزمة في سورية وهو الأمر الذي حققته نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ونعمل بجهد لحل الأزمة في سورية وغيرها من الأزمات الإقليمية.

وأوضح لافروف أن أمام الدبلوماسيين الروس أولويات من بينها الحفاظ على دور أساسي للأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب وتعزيز أسس الأمن الاستراتيجي وكذلك نظام عدم نشر أسلحة الدمار الشامل.

ولفت لافروف الى أن الولايات المتحدة شنت حملة كي تجعل من روسيا “دولة تابعة” مشددا على أن محاولات عزل وإخضاع روسيا ستبوء بالفشل فهي لاعب أساسي في الأجندة الدولية وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل .