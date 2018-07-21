لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيا الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم جهود حل الأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن لافروف بحث مع بومبيو خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي الوضع في سورية وسبل التعاون لايصال المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضا القضايا التي تهم البلدين والآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية على ضوء اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا قضية المواطنة الروسية ماريا بوتنيا المحتجزة لدى السلطات الأمريكية بذريعة التجسس لمصلحة روسيا حيث أبلغ لافروف بومبيو ان تلك المرأة احتجزت بناء على اتهامات ملفقة داعيا إلى الافراج عنها.

كما تطرق الوزيران وفق البيان إلى ملفات دولية منها نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.