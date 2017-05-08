لافروف وتيلرسون سيناقشان في واشنطن الأربعاء القادم مختلف القضايا الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن يوم الأربعاء المقبل مختلف القضايا الدولية ومن بينها تخفيف التوتر في سورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن ” لافروف سيقوم بزيارة عمل للولايات المتحدة في الفترة ما بين التاسع وال”11″من الشهر الجاري يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في العاشر من أيار الجاري ” .

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف سيناقش مع نظيره الأمريكي مختلف القضايا الدولية بما في ذلك “تخفيف التصعيد في سورية و الوضع في أوكرانيا ومسائل التعاون الثنائي بين البلدين “.

ومن المقرر أن يشارك لافروف بعد الإجتماع مع تيلرسون في أعمال مجلس المنطقة القطبية الشمالية الذي سيعقد على مستوى الوزراء في مدينة فيربانكس بولاية ألاسكا الأمريكية في ال”11″من الشهر الجاري .

وكان لافروف و تيلرسون بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي مهمة تخفيف التوتر في سورية في ضوء نتائج اجتماع أستانا 4 وكذلك تنشيط المساهمة الخارجية بتسوية الأزمة في سورية.