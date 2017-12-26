لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيا تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي اليوم الوضع في سورية والتحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي يومي الـ 29 وال 30 من كانون الثاني القادم.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان قالت فيه: تم النظر في الخطوات المقبلة لتخطي الأزمة في سورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في إطار جهود التقدم والتسوية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 إضافة إلى تحفيز المحادثات المباشرة بين الحكومة والمعارضة في جنيف دون أي شروط مسبقة.

وأوضحت الوزارة أن لافروف بحث أيضا مع تيلرسون الوضع في شبه الجزيرة الكورية واتفقا على أن تطوير الصواريخ النووية من قبل كوريا الديمقراطية “ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوزارة: لافروف أكد مرة أخرى رفض روسيا تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بسبب خطاب واشنطن العدواني تجاه بيونغ يانغ وكذلك تصعيد الاستعدادات العسكرية في المنطقة وتم التأكيد على ضرورة الانتقال المبكر من لغة العقوبات إلى التفاوض.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية اتفقت خلال اجتماع استانا 8 حول سورية الذى عقد يومي الـ 21 و 22 من الشهر الجاري على التعاون بشكل وثيق للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يومي الـ 29 و الـ 30 من الشهر المقبل بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.