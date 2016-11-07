لافروف وشكري يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان.. “إنه وبمبادرة من الجانب المصري جرى اتصال هاتفي اليوم بين لافروف ونظيره المصري شكري” مشيرة إلى أنه جرى تبادل لوجهات النظر بين الوزيرين حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في سورية ومسائل حل الأزمة فيها بما في ذلك مسائل التعاون بين موسكو والقاهرة في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية.. إنه تم التطرق أيضا إلى الخطوات العملية المطلوبة في التعاون الروسي المصري.