لافروف وظريف سيبحثان الجمعة المقبل العلاقات الثنائية والأزمة في سورية

أعلن رئيس قسم آسيا في وزارة الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي إلى افغانستان زامير كابولوف اليوم أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والايراني محمد جواد ظريف سيبحثان في موسكو يوم الجمعة المقبل العلاقات الثنائية والأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زامير قوله: “إن لافروف وظريف سيبحثان عددا من القضايا منها العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التنسيق السياسي بين البلدين مع التركيز على الأزمة في سورية والوضع في العراق”.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مباحثات بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع وزير الخارجية الروسي لافروف ستجري يوم السبت المقبل فى موسكو وستتناول مكافحة الإرهاب والأوضاع السياسية والإنسانية في سورية بما فى ذلك مستجدات الوضع في حلب.