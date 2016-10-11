لافروف وظريف: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن البلدين متفقان على أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن “لافروف وظريف ركزا على أهمية تفعيل الجهود الدولية الرامية لخلق الظروف المطلوبة لإطلاق العملية السياسية في سورية”.