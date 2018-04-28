لافروف وظريف: موسكو وطهران تلتزمان بوحدة سورية وسيادتها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بوحدة سورية وسيادتها ووقوفها ضد مشاريع التقسيم.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا بموسكو: “إن موسكو مستمرة بدعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب”.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية وليس هناك حل عسكري للأزمة في سورية.

وقال ظريف : إن تصرفات الولايات المتحدة في سورية تؤدي إلى زيادة التصعيد وتهدد وحدة البلاد واستقلالها مشددا على أن هناك حاجة لتحقيق شامل ومستقل في مزاعم استخدام الكيميائي في دوما.