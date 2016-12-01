لافروف وكيري يبحثان الوضع في سورية بروما

أعلن مصدر في الوفد المرافق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في روما أن الأخير سيجري لقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري غداً على هامش مؤتمر “الحوار المتوسطي”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المصدر قوله أنه “من المتوقع أن يبحث الوزيران الوضع في سورية وأوكرانيا ومسائل مهمة أخرى في جدول الأعمال الثنائي”.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أشار في وقت سابق اليوم إلى إمكانية إجراء لافروف في روما محادثات بشأن الوضع في سورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا غداً أو بعد غد.

وأعرب لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو عن استغرابه من عدم انتهاز الأمم المتحدة الفرصة لإيصال المساعدات الانسانية إلى شرق حلب بعد تحرير معظم أحيائها من الإرهابيين لافتاً إلى أن الولايات المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ تعهدها بالفصل بين التنظيمات الإرهابية ولاسيما تنظيم “جبهة النصرة” و “المعارضة” ولابد من التعامل مع هذه القضية الآن.