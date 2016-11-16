لافروف وكيري يخططان لاجتماع

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري سيبحثان الازمتين في سورية وأوكرانيا على هامش قمة وزراء خارجية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادىء في العاصمة البيروفية ليما.

وقال ريابكوف إن “الوزيرين سيلتقيان في الـ 17 من الشهر الجاري حسب التوقيت المحلي للبيرو أو مساء يوم الـ 18 بتوقيت موسكو حيث يخططان لمناقشة مجموعة من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية ولا سيما العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا والوضع في مدينة حلب بسورية والازمة الأوكرانية”.