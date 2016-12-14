لافروف وكيري يناقشان الوضع في حلب في اتصال هاتفي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري ناقش خلالها الوضع في حلب.

وجاء في بيان الوزارة: “تركز الاهتمام على موضوع النزاع في سورية مع التركيز على تسوية الوضع في شرقي حلب.

وأشار لافروف إلى أن السلطات السورية مستعدة منذ زمن لفتح الطريق أمام المسلحين للخروج من المدينة، إلا أنهم يرفضون وقف إطلاق النار بضغط من قادتهم من “جبهة النصرة”.

ودعا الوزير الولايات المتحدة للتأثير على فصائل المعارضة التي تدعمها واشنطن”. كما ناقش الوزيران “الجوانب الإنسانية للوضع في حلب”.

وتطرق لافروف وكيري خلال المكالمة إلى الوضع في كل من اليمن، وليبيا، والوضع في فلسطين المحتلة.