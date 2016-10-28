لافروف وكيري يناقشان سبل تسوية الأزمة في سورية هاتفياً

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري اليوم سبل تسوية الأزمة في سورية.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال وفق ما ذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك إلى “سبل تسوية الأزمة في سورية بما في ذلك تهدئة الوضع في حلب مع أخذ المواقف المبدئية التي تتضمنها الاتفاقات الروسية الأميركية السابقة بعين الاعتبار” مضيفا أن “هذا يتطلب من الولايات المتحدة أن تفصل بين “المعارضة المعتدلة” والجماعات الإرهابية”.

كما بحث الوزيران مهام الإسهام في تسوية الأزمتين في اليمن وليبيا وبعض القضايا من الأجندة الثنائية.

وتؤكد الوقائع إلى جانب ما كشفته وسائل الاعلام مؤخرا عن تسليح واشنطن لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابى عدم جدية الولايات المتحدة والأطراف الغربية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وسعيها فقط لكسب المزيد من الوقت لانقاذ التنظيمات الإرهابية التي ترعاها في سورية وتحاول تسويقها تحت مسمى “معارضة معتدلة”.