لافروف وموافيرو يبحثان غدا الوضع في سورية وليبيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث غدا مع نظيره الإيطالي إينزو موافيرو الأوضاع في سورية وليبيا والأزمة الأوكرانية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن إدارة المعلومات في الخارجية الروسية قولها في بيان نشر على موقع الوزارة: “سيناقش وزيرا الخارجية لافروف وموافيرو خلال المحادثات مجموعة واسعة من القضايا على الأجندة الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن المفترض إيلاء اهتمام خاص للوضع في سورية وليبيا والنزاع الداخلي الأوكراني والتعاون في مجال الأمن الدولي والتفاعل داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الأخذ بعين الاعتبار الرئاسة الإيطالية لهذه المنظمة في عام 2018”.

وأضاف البيان: إنه “وعلى الرغم من القيود الحالية المتعلقة بالمشاركة الروسية في الهياكل الأوروبية الأطلسية تحاول السلطات الإيطالية الالتزام بنهج متوازن وطويل الأمد للعلاقات مع بلادنا وهي مهتمة بالحفاظ على الإمكانات الهائلة للتعاون الثنائي وتطويرها والحفاظ على الاتصالات على أعلى المستويات”.